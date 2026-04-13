Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Roivant Sciences-Investmentbeispiel
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13.04.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 131,579 Roivant Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2026 3 711,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 271,18 Prozent vermehrt.
Am Markt war Roivant Sciences jüngst 20,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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