Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Profitables Roivant Sciences-Investment?
|
31.08.2026 10:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Roivant Sciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,643 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie auf 34,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200,00 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich zuletzt auf 25,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roivant Sciences
Analysen zu Roivant Sciences
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Roivant Sciences
|30,14
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.