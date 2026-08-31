Roivant Sciences Aktie

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WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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Profitables Roivant Sciences-Investment? 31.08.2026 10:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roivant Sciences-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,57 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Roivant Sciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,643 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie auf 34,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200,00 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich zuletzt auf 25,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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