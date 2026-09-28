NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Roivant Sciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,55 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investierten, hätten nun 79,681 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 35,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 852,59 USD wert. Mit einer Performance von +185,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Roivant Sciences einen Börsenwert von 25,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at