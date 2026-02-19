NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ross Stores eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ross Stores-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Ross Stores-Aktie an diesem Tag 54,69 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,828 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 366,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +266,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 63,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at