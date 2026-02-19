Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Ross Stores-Anlage im Blick
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ross Stores-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Ross Stores-Aktie an diesem Tag 54,69 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,828 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 366,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +266,39 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 63,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!