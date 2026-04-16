Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Frühe Anlage
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren eingefahren
Ross Stores-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 56,95 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ross Stores-Aktie investierten, hätten nun 175,593 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 224,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 359,09 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 293,59 Prozent.
Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,77 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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