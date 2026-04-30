Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Frühe Investition
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ross Stores-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ross Stores-Aktie 106,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,369 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.04.2026 2 108,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225,08 USD belief. Damit wäre die Investition um 110,89 Prozent gestiegen.
Alle Ross Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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