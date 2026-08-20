Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Lohnender Ross Stores-Einstieg? 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Ross Stores-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Ross Stores-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 118,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, hätte er nun 84,232 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 19 768,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 234,69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 97,68 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Ross Stores betrug jüngst 75,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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