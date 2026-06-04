Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Ross Stores-Investment im Blick 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Ross Stores-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119,47 USD. Bei einem Ross Stores-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,837 Ross Stores-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ross Stores-Papiere wären am 03.06.2026 194,71 USD wert, da der Schlussstand 232,62 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,71 Prozent angezogen.

Ross Stores erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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