NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ross Stores-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.07.2021 wurde das Ross Stores-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 126,25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hat, hat nun 7,921 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 212,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 685,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,59 Prozent erhöht.

Ross Stores erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 68,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at