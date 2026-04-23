Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Lukrative Ross Stores-Anlage?
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23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Ross Stores-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 138,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,723 Ross Stores-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 226,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 63,75 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Ross Stores belief sich zuletzt auf 72,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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