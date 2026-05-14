NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ross Stores eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Ross Stores-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 54,32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,841 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 211,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 389,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 289,84 Prozent vermehrt.

Ross Stores wurde am Markt mit 69,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at