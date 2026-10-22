NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Ross Stores-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ross Stores-Papier an diesem Tag 110,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, befänden sich nun 90,588 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ross Stores-Anteile wären am 21.10.2026 21 213,88 USD wert, da der Schlussstand 234,18 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +112,14 Prozent.

Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at