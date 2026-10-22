Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Profitable Ross Stores-Investition?
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Ross Stores-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ross Stores-Papier an diesem Tag 110,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, befänden sich nun 90,588 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ross Stores-Anteile wären am 21.10.2026 21 213,88 USD wert, da der Schlussstand 234,18 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +112,14 Prozent.
Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75,50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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