Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Langfristige Anlage 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ross Stores-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ross Stores-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 149,24 USD. Bei einem Ross Stores-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,006 Ross Stores-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 094,48 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 09.09.2026 auf 225,27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,94 Prozent angezogen.

Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 73,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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