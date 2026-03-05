Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Performance unter der Lupe
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ross Stores-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ross Stores-Aktie bei 112,43 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hat, hat nun 88,944 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.03.2026 18 991,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,52 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,91 Prozent gesteigert.
Ross Stores wurde am Markt mit 63,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
