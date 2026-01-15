Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Rentabler Ross Stores-Einstieg?
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.01.2021 wurde das Ross Stores-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ross Stores-Aktie an diesem Tag 116,97 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ross Stores-Aktie investiert, befänden sich nun 8,549 Ross Stores-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 639,99 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 14.01.2026 auf 191,83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ross Stores einen Börsenwert von 62,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.
Analysen zu Ross Stores Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|165,52
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.