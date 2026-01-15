NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 15.01.2021 wurde das Ross Stores-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ross Stores-Aktie an diesem Tag 116,97 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ross Stores-Aktie investiert, befänden sich nun 8,549 Ross Stores-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 639,99 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 14.01.2026 auf 191,83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ross Stores einen Börsenwert von 62,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at