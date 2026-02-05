NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ross Stores-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 115,32 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,672 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Ross Stores-Papiere wären am 04.02.2026 1 641,26 USD wert, da der Schlussstand 189,27 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,13 Prozent angewachsen.

Am Markt war Ross Stores jüngst 61,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at