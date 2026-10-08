Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Ross Stores-Performance im Blick
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 152,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,658 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,36 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Anteils am 07.10.2026 auf 225,53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,36 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Ross Stores eine Marktkapitalisierung von 71,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.
Analysen zu Ross Stores Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|198,30
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX fester -- Erholungstendenzen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.