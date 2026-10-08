Ross Stores Aktie

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WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Ross Stores-Performance im Blick 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 152,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,658 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,36 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Anteils am 07.10.2026 auf 225,53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,36 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Ross Stores eine Marktkapitalisierung von 71,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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