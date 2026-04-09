Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Lohnende Ross Stores-Investition? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ross Stores-Einstiegs gewesen.

Am 09.04.2021 wurde das Ross Stores-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,799 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ross Stores-Anteile wären am 08.04.2026 1 750,66 USD wert, da der Schlussstand 224,47 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,07 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 69,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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