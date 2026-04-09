Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Lohnende Ross Stores-Investition?
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 09.04.2021 wurde das Ross Stores-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,799 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ross Stores-Anteile wären am 08.04.2026 1 750,66 USD wert, da der Schlussstand 224,47 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,07 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 69,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.
Analysen zu Ross Stores Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|190,16
|-1,16%