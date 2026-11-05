Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Profitabler Ross Stores-Einstieg?
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor einem Jahr abgeworfen
Das Ross Stores-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ross Stores-Papier bei 162,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,164 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 514,76 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 04.11.2026 auf 245,74 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 51,48 Prozent.
Der Marktwert von Ross Stores betrug jüngst 73,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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