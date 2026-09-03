Ross Stores Aktie

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WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Ross Stores-Investmentbeispiel 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ross Stores-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 62,73 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,941 Ross Stores-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 230,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 680,06 USD wert. Damit wäre die Investition 268,01 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Ross Stores zuletzt 73,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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