Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Ross Stores-Investmentbeispiel 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ross Stores-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,62 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,816 Ross Stores-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 212,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,60 USD wert. Damit wäre die Investition 73,60 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Ross Stores zuletzt 68,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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