NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ross Stores-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ross Stores-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 132,96 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 75,211 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.05.2026 gerechnet (228,91 USD), wäre das Investment nun 17 216,46 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 72,16 Prozent.

Alle Ross Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at