NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Royal Gold Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold am 21.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,82 USD vereinbart. Das sind 10,30 Prozent mehr als im Vorjahr. Alles in allem schüttet Royal Gold 118,53 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Royal Gold-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,63 Prozent erhöht.

Royal Gold-Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Royal Gold-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 222,33 USD. Royal Gold weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,82 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 1,25 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Royal Gold-Aktienkurs via NASDAQ 25,80 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 26,27 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Royal Gold

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,93 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,87 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Royal Gold

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Royal Gold steht aktuell bei 18,921 Mrd. USD. Royal Gold verfügt über ein KGV von aktuell 33,16. Der Umsatz von Royal Gold belief sich in 2025 auf 1,030 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 6,69 USD.

Redaktion finanzen.at