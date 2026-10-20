NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.10.2016 wurde das Royal Gold-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Royal Gold-Aktie an diesem Tag bei 69,97 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 142,918 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 235,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 715,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 237,16 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 20,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at