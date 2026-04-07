Royal Gold Aktie

Royal Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

Profitable Royal Gold-Investition? 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Royal Gold-Papier statt. Zum Handelsende stand die Royal Gold-Aktie an diesem Tag bei 51,61 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hat, hat nun 19,376 Anteile im Depot. Die gehaltenen Royal Gold-Papiere wären am 06.04.2026 5 049,02 USD wert, da der Schlussstand 260,58 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 404,90 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Royal Gold eine Börsenbewertung in Höhe von 22,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

