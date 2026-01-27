NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Royal Gold-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 128,16 USD. Bei einem Royal Gold-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,780 Royal Gold-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Royal Gold-Papiere wären am 26.01.2026 226,62 USD wert, da der Schlussstand 290,43 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 126,62 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Royal Gold belief sich zuletzt auf 24,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at