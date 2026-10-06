Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lukratives Royal Gold-Investment?
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06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Royal Gold-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Royal Gold-Papier bei 104,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Gold-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,957 Royal Gold-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 223,49 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 05.10.2026 auf 233,64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 123,49 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Royal Gold eine Börsenbewertung in Höhe von 19,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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