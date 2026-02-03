NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Royal Gold eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Royal Gold-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 105,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,459 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 259,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 454,22 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 145,42 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Royal Gold belief sich zuletzt auf 22,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at