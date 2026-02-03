Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Royal Gold-Investition
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Royal Gold-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 105,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,459 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 259,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 454,22 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 145,42 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Royal Gold belief sich zuletzt auf 22,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Royal Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26