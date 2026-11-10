Royal Gold Aktie

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WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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Profitabler Royal Gold-Einstieg? 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Royal Gold-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Royal Gold-Papier an diesem Tag bei 103,94 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 96,209 Royal Gold-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Royal Gold-Papiers auf 282,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 194,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 171,95 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Royal Gold einen Börsenwert von 22,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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