NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Royal Gold-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,76 USD. Bei einem Royal Gold-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,510 Royal Gold-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Royal Gold-Aktie auf 246,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 029,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 702,93 Prozent erhöht.

Am Markt war Royal Gold jüngst 20,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at