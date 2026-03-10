Royal Gold Aktie

Royal Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

Lukrative Royal Gold-Anlage? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,005 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 565,08 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 09.03.2026 auf 281,86 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 565,08 USD, was einer positiven Performance von 465,08 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Royal Gold einen Börsenwert von 23,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Royal Gold Inc. 242,30 0,08% Royal Gold Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend fester -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

