NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Royal Gold eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.12.2020 wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 111,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,900 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 198,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78,56 Prozent zugenommen.

Royal Gold erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at