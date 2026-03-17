NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Royal Gold-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Royal Gold-Papier an diesem Tag 155,09 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,448 Royal Gold-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 250,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 613,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,37 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Royal Gold belief sich zuletzt auf 21,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at