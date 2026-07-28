Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Langfristige Performance
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen
Royal Gold-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Anteile betrug an diesem Tag 82,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 121,743 Royal Gold-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 472,85 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Anteils am 27.07.2026 auf 201,02 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 144,73 Prozent gesteigert.
Am Markt war Royal Gold jüngst 17,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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