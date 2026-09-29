NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Royal Gold-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Royal Gold-Aktie an diesem Tag bei 198,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Royal Gold-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,378 Royal Gold-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 12 106,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,32 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21,07 Prozent.

Royal Gold erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at