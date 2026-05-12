NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Royal Gold-Aktie bei 170,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,585 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,46 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 11.05.2026 auf 245,13 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,46 Prozent angezogen.

Am Markt war Royal Gold jüngst 20,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at