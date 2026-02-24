Royal Gold Aktie

Royal Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

Rentable Royal Gold-Anlage? 24.02.2026 16:05:19

NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie gebracht.

Am 24.02.2023 wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Royal Gold-Anteile bei 116,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,581 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 447,42 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 23.02.2026 auf 285,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 144,74 Prozent angezogen.

Insgesamt war Royal Gold zuletzt 24,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

