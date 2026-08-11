Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Investmentbeispiel
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 11.08.2023 wurde die Royal Gold-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 113,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Royal Gold-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,790 Royal Gold-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Royal Gold-Aktie auf 234,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 057,92 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 105,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Royal Gold bezifferte sich zuletzt auf 19,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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