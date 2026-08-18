NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Royal Gold-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Royal Gold-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Royal Gold-Aktie bei 110,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,744 Royal Gold-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 236,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21 471,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114,72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Royal Gold belief sich jüngst auf 19,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at