S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|Rentable S&T Bancorp-Anlage?
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.09.2016 wurde das S&T Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,638 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der S&T Bancorp-Aktie auf 49,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 727,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,77 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von S&T Bancorp belief sich jüngst auf 1,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Analysen zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
|50,11
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.