NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in S&T Bancorp gewesen.

Am 03.09.2016 wurde das S&T Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,638 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der S&T Bancorp-Aktie auf 49,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 727,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,77 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von S&T Bancorp belief sich jüngst auf 1,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at