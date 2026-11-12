S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|Investmentbeispiel
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2023 wurde die S&T Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&T Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 373,134 S&T Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 50,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 011,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 90,11 Prozent.
S&T Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,81 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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