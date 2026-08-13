S&T Bancorp Aktie

S&T Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916686 / ISIN: US7838591011

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Lohnender S&T Bancorp-Einstieg? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen S&T Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden S&T Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26,015 S&T Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 51,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 338,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,90 Prozent.

Der Börsenwert von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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