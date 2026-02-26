Safety Insurance Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren gerechnet?
Safety Insurance Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 79,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,265 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,22 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 25.02.2026 auf 78,46 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,78 Prozent gesunken.
Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
