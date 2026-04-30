Safety Insurance Group Aktie

Safety Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Safety Insurance Group-Anlage? 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Safety Insurance Group-Papier letztlich bei 56,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,766 Safety Insurance Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 133,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,17 Prozent vermehrt.

Safety Insurance Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Safety Insurance Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Safety Insurance Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Safety Insurance Group Inc. 75,62 0,61% Safety Insurance Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
11:42 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:51 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen