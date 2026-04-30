NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Safety Insurance Group-Papier letztlich bei 56,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,766 Safety Insurance Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 133,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,17 Prozent vermehrt.

Safety Insurance Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at