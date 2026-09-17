Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Safety Insurance Group-Anlage im Blick
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren eingebracht
Das Safety Insurance Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 151,561 Safety Insurance Group-Papiere. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Anteile wären am 16.09.2026 15 694,15 USD wert, da der Schlussstand 103,55 USD betrug. Damit wäre die Investition 56,94 Prozent mehr wert.
Safety Insurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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