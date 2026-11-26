Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Hochrechnung
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Safety Insurance Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 76,95 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,300 Safety Insurance Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 135,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,55 USD belief. Mit einer Performance von +35,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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