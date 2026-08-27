NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Safety Insurance Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Safety Insurance Group-Papier an diesem Tag bei 73,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Safety Insurance Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,361 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 103,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 132,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,32 Prozent angezogen.

Safety Insurance Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at