NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Safety Insurance Group-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Safety Insurance Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 70,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,144 Safety Insurance Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 104,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 477,09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,71 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Safety Insurance Group betrug jüngst 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at