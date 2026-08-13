Safety Insurance Group Aktie

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WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Performance im Blick 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Safety Insurance Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,209 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Papiere wären am 12.08.2026 125,13 USD wert, da der Schlussstand 103,52 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,13 Prozent gesteigert.

Safety Insurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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