Safety Insurance Group Aktie

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WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Profitables Safety Insurance Group-Investment? 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.06.2021 wurden Safety Insurance Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 78,68 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,710 Safety Insurance Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 899,72 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 17.06.2026 auf 70,79 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,03 Prozent verringert.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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